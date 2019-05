Vazhdon hapja e rrugëve fushore në Suharekë

Komuna e Suharekës është duke vazhduar projektin “Hapja e rrugëve fushore” në fshatrat e kësaj komune.

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë me dije se sivjet do të hapen 20 kilometra të rrugëve fushore në fshatrat e territorit të komunës që drejton.

Muharremaj ka thënë se hapja e këtyre rrugëve do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e bujqësisë në Suharekë.

“Projekti ‘Hapja e rrugëve fushore’ do të vazhdojë këtë vit me 20 kilometra të tjerë, të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e bujqësisë. Ne do të vazhdojmë angazhimin në fshatrat si Nepërbisht, Vraniq dhe shumë fshatra të tjera”, ka thënë Muharremaj.

