Më 29.04.2017 në Prizren do të shkyçet dalja 10 kV Bodrumi prej orës 10:00 deri në ora 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nasheci I, Nasheci II, Atmaxha, Mazreku, Kojusha, Gurishta, Lagjja Krasniqi Nashec, Gjonaj I, II, III, IV dhe Mazrek Lagjja Duraj. Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave të vjetra të tensionit të mesëm në Gjonaj.