Kryetari i PDK-së Kadri Veseli, vizitoi sot një fermer në fshatin Poslisht.

“Fillimi i Ri me PDK-në, do kenë vëmendje të posaçme institucionale, në politikat e subvencionimit dhe të gjitha nevojat tjera që kane fermerët në rritjen e biznesit te tyre. Bujqësia do jetë prioritet yni dhe sipas analizave ky sektor i rëndësishëm i ekonomisë së shtetit tonë është më rentabil dhe siguron të ardhura të qëndrueshme për familjet tona”, tha Veseli/PrizrenPress.com/ .