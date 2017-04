Zgjerohet hyrja e rrugës rajonale në Prizren

Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se ka iniciuar procedurat për zgjerimin e rrugës rajonale R107, përkatësisht segmentin e hyrjes në qytetin e Prizrenit. Sipas dikasterit qeveritar, projekti i lartcekur do të realizohet në saje të kredisë së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

“Është publikuar tenderi për realizimin e projektit infrastrukturor të financuar nga Ministria e Infrastrukturës, me anë të një kredie të dhënë nga BERZH-i. Me anë të kësaj kredie do të financohet zgjerimi i rrugës rajonale R 107, segmenti hyrja në qytetin e Prizrenit me gjatësi prej 3 kilometrash”, thuhet në komunikatën e divizionit për komunikim publik të MI-së.