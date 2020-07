Emrat e 46 zëvendësministrave të Qeverisë Hoti

Qeveria e udhëhequr nga Avdullah Hoti ka nisur t’i përngjajë përbërjes së Qeverisë së dikurshme të Ramush Haradinajt, për nga emërimi i zëvendësministrave. LDK-ja në koalicion me AAK-në, Nismën Socialdemokrate dhe minoritetet deri tash ka emëruar 46 zëvendësministra, me disa ministri që kanë nga pesë zëvendësministra.

Në listën e 16 ministrive janë tri me nga pesë zëvendësministra. Qeveria Hoti ka emëruar pesë zëvendësministra në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, atë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe në Ministrinë e Bujqësisë.

Shumica e zëvendësministrave janë burra. Nga 46 të emëruarit në këtë post, vetëm 8 janë gra. Në përqindje kjo përkthehet në më pak se 20 për qind, raporton KOHA.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, që për ministër ka Besian Mustafën, zëvendësministra i ka pesë burra. Enver Hoti, Erxhan Galushi, Bajram Kastrati, Bahrim Shabani e Nehat Ramadani janë caktuar zëvendësministra në MBPZHR.

Te Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e udhëhequr nga Vlora Dumoshi, zëvendësministra janë caktuar Engelbert Zefaj, Qazim Rrahmani, Valdete Bajrami, Arbër Grabovci e Halil Matoshi.

Blerim Kuçi udhëheq me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit. Aty zëvendësministra janë caktuar Muharrem Sfarqa, Sema Ispahiu, Rexhep Kadriu, Muharrem Nitaj e Burbuqe Bakia-Deva.

Artan Berisha, Arton Retkoceri, Hamza Balje e Xhavit Zariqi janë zëvendësministra në Ministrinë e Infrastrukturës së udhëhequr nga Arban Abrashi.

Te Ministria e Punëve të Brendshme, e udhëhequr nga Agim Veliu, zëvendësministra janë emëruar Agron Bacaj, Yildiray Bayram, Zafir Berisha e Milan Radojeviq.

Edhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e udhëhequr nga Meliza Haradinaj-Stublla ka katër zëvendësministra. Bekim Brestovci, Teuta Sahatqija, Gani Dreshaj e Muhamet Brajshori kanë marrë poste aty.

Tre zëvendësministra i ka Ministria e Financave e udhëhequr nga Hykmete Bajrami. Agim Krasniqi, Kushtrim Bahrimaj dhe Jasmina Jovanoviq janë zëvendësministra aty.

Bashkim Krasniqi, Besart Dreshaj e Adnan Redzeplar janë emëruar zëvendësministra në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale të udhëhequr nga Skënder Reçica.

Shumica e ministrive të tjera kanë nga dy zëvendësministra të emëruar deri tash.

Në Ministrinë e Shëndetësisë të udhëhequr nga Armend Zemaj zëvendësministra janë emëruar Resul Makreshi e Pjetër Ndou.

Te ministria e udhëhequr nga Anton Quni, ajo e Mbrojtjes, janë emëruar për zëvendësministra Muhamedali Mergjollari dhe Sadika Kofrcin.

Nga dy zëvendësministra kanë edhe MAPL-ja e udhëhequr nga Goran Rakiq, dhe ajo e Tregtisë dhe Industrisë e udhëheuqr nga Vesel Krasniqi. MAPL-ja ka për zëvendësministre Fatbardha Eminin dhe Magbule Shkodrën, ndërsa Nexhat Ramadani e Qerim Bajrami janë zëvendësministra në MTI.

Ministria për Kthim e udhëhequr nga Dalibor Jevtiq ka për zëvendësministër Enis Sulejmanoviqin dhe Selim Kryeziun.

Deri tash janë tri ministri që kanë vetëm nga një zëvendësministër. Ajo e Drejtësisë e udhëhequr nga Selim Selimi ka zëvendësministër Florian Dushin, ajo e Arsimit e udhëhequr nga Ramë Likajn e ka zëvendësministër Driton Bardheci dhe ajo e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ervis Kervan ka për zëvendës Eldis Abazin.

Koalicioni i kaluar qeverisës, Vetëvendosje-LDK me kryeministër Albin Kurtin, kishte 29 zëvendësministra. Tash kur LDK-ja është partnere kryesore në Qeveri me AAK-në, Nismën Socialdemokrate dhe minoritetet, ka rritur numrin e zëvendësministrave në 46. Por kampion me zëvendësministra mbetet Qeveria e koalicionit PDK, AAK, Nisma Socialdemokrate me Ramush Haradinajn kryeministër, e cila kishte më shumë se 80 zëvendësministra.