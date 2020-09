Ende pa ekip, formacioni me parametra zero

Kanë mbetur edhe gjashtë ditë derisa të mbyllet merkatoja europiane. Ka ende shumë transferime që ende nuk janë mbyllur dhe ka lojtarë që nuk e dinë se ku do të luajnë këtë sezon. Përveç kësaj, ekziston një listë e gjatë e lojtarëve që përmbushën një kontratë me klubet e tyre në qershor dhe aktualisht janë me parametra zero.

Mes tyre, spikasin emrat e Cavani, Callejón, Sturridge ose Garay. Prestigjozja spanjolle ka krijuar në formacion me 11 lojtarë që mund të merren falas. Po e nisim nga maja e sulmit te porta.

Edinson Cavani është më i kërkuari nga të gjithë lojtarët që aktualisht janë të lirë. Ish-lojtari i PSG-së është në orbitën e Atlético, Benfica, Real Madrid ose Inter Miami, por asnjë ofertë nuk po e bind.

Daniel Sturridge është një tjetër lojtar që aktualisht është pa ekip. Sezonin e kaluar ai luajti në Ligën Turke te Trabzonspor. Tani në moshën 31 vjeç, ai po kërkon një ekip.

Mario Gotze i dha Kupën e Botës Gjermanisë, por dëmtimet e shpeshta e kanë penguar të mbajë veten në majë. Në moshën 28 ??vjeç atij i mbeten akoma vite futboll, prandaj Bayern mund të marrë falas.

Samir Nasri ka ndërruar 5 ekipe ne 5 vjet. Tani 33 vjeç ai është i lirë të negociojë një kontratë që dëshiron. 33 vjec edhe Beñat Etxebarria. Mesfushori bask është një tjetër lojtar i nivelit të lartë që e gjen veten pa një skuadër.

Yohan Cabaye, Nathaniel Clyne, Ezequiel Garay, Daniel Schëaab janë të tjerë lojtarë që janë pjesë e formacionit me parametra zero. Pa harruar Jose Callejon, spanjollit që bëri histori në Napoli, teksa luajti 349 ndeshje dhe shënoi 82 gola. Për ta mbyllur me portiern Luca Zidane, djalin e trajnerit të Real Madrid. Luca vjet ishte i huazuar te Santander, ndërsa tashmë është i lirë.