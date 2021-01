Festë në shtëpinë e deputetit të VV-së, Arbër Rexhajt

Deputeti me prejardhje nga Prizreni, Arbër Rexhaj i ka të veçanta festat e fundvitit.

Për Telegrafin, ai tregoi sfidat e vitit 2020, e që si për çdo person tjetër, kryesorja ishte përballja me pandeminë globale COVID-19.

“Viti 2020 ka filluar mirë por nuk përfundoi si i tillë. Pandemia Covid19 mendoj na ka ndryshuar jetën dhe na dha një mesazh të qartë duke na treguar se bota dhe jeta jonë nuk ishte aq e sigurt sa e perceptonim dhe mendonim ne. Në anën tjetër rrëzimi i qeverisë legjitime siç ishte ajo e Lëvizjes Vetëvendosje me kryeministër Albin Kurtin, të zgjedhur nga qytetarët dhe ndërrimi i saj me një qeveri që deformoi vullnetin e qytetarëve si dhe keq-qeverisja ishte një faktor tjetër që ndikoi në jetën tonë. Në përgjithësi infektimi me covid19 i të gjithë familjarëve të mi, përjashto familjen e ngushtë, sepse jemi ruajtur shumë, pastaj, meqenëse jam kryesisht shumë aktiv në jetën publike, pamundësimi që mos të kem shumë takime siç jam mësuar rëndom. Për mua ka qenë e rëndë të shoh se si qytetarët dhe të afërmit e mi kanë pësuar me jetëra nga ky virus shkatërrues. Shto kësaj edhe problemet ekonomike të cilat na ka shkaktuar në përgjithësi”, ka thënë Rexhaj për Telegrafin.

Tutje, deputeti i Kuvendit të Kosovës ka treguar për mënyrën se si festohet një natë e zakonshme e Vitit të Ri në shtëpinë e tij.

“Për ndërrim të motmoteve, ne për çdo herë qëndrojmë në shtëpi. Familja ime përbëhet nga nëna ime, gruaja dhe dy fëmijët e mi, Agimi 12 vjeçar dhe Enea 7 vjeçare. Sigurisht, që për stolisjen e ambientit përkujdesen Agimi dhe Enea, prandaj edhe nuk duan që t’u përzihemi ne. Ua kemi besuar të dyve, dhe në fund edhe shija e tyre estetike përherë na ka kënaqur ne. Në gjirin e ngrohtë familjar pranë dy fëmijëve tanë, secili prind ndihet i përmbushur. Meqenëse për shkak të aktivitetit politik më shumë jam jashtë se brenda, sigurisht që ndihem mirë në këtë ndërrim të motmoteve”, thekson tutje deputeti i VV-së.

Mesazhi dhe urimi i Arbër Rexhajt për Vitin e Ri 2021: “Ky vit, le të jetë vit i ndryshimit të madh politik në vend, duke sjellë një qeveri si Kurti II, e cila besoj fuqishëm që do ta vendos në binarët e duhur Kosovën. Dhe po ashtu shpresoj të jetë viti përfundimtar i COVID-19 dhe i rimëkëmbjes së vërtetë ekonomike”.