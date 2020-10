Festivali i Stripit dhe Karikaturës në Prizren, këtë edicion me rekord të aplikuesve

Strip Festivali më i vjetër në Kosovë që mbahet në qytetin e vjetër kulturor, Prizren, edhe këtë vit do të vazhdojë me realizimin e edicionit të radhës.

Festivali për të 17-ën herë do të mbahet në datat 15-18 tetor 2020, por ajo që këtë festival e bën më të veçantë është arritja e suksesit në përkrahjen e artistëve botëror dhe vendorë. Përkundër vështirësive dhe bllokadave në luftë me Covid-19 festivali këtë vit theu rekordin e aplikuesve që dërguan punimet e tyre. 1147 artisë nga 71 vend botëror me më shumë se 10.000 punime të stripit dhe karikaturës.

Lufta kundër një virusi mbarëbotëror i vuri organizatorët në dilemë se si do të zbatohet vijimi i festivalit, të bëhet online ose të shtyhet për vitin e ardhshëm, por arritja e aq shumë punimeve i shtyri që të organizojnë festivalin Online dhe të bëjnë hapjen e ekspozitës duke marrë të gjitha masat mbrojtëse kundër këtij virusi dhe të realizojmë këtë festival duke mos humbur vitin tradicional.

Kështu që festivali për dy ditët e para do të jetë Online duke u përcjellur në YouTube dhe në Facebook. Në ditën e tretë dhe të katërt do të jetë në mënyrë Online dhe do bëhet hapjen e ekspozitës, por duke mos thyer masat e vënë të Qeverisë dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, kështu ekspozita odo të ketë numrin e limituar të vizitorëve në galeri.

Festivali i këtij viti për organizatorët konsiderohet si më i vështiri.

“Ky vit neve na ndaloj të jemi së bashku me artistët botëror, me vizitorë të shumët, me shoqërinë artistike, me prezantimin e qytetit historik e kulturor, ku për shkak të koronës na dështuan ditët e lumtura me artistë e miq që vijnë në Prizren, të cilën neve na lidh vetëm një gjë, stripi dhe karikatura, por edhe shumicën e artdashësve që kënaqen duke shijuar bukurinë e punimeve nga artistët më të njohur të artit të nëntë”, thuhet në njoftim. / KultPlus.com