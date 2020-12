Fitore e ngushtë e Sigal Prishtinës në udhëtim te Ponte Prizreni

Sigal Prishtina ka mundur Ponte Prizrenin në udhëtim 85-89 (21:15, 14:28, 28:24, 22:22), në ndeshjen e mbetur të xhiros së pestë të Prince Caffe Superligës së Kosovës në basketboll.Bardhekaltrit nga Prishtina shënuan 18 herë për tri pikë nga 41 tentime, që u ndihmoi shumë në fitoren e dytë në këtë edicion.

Ndeshja nisi e baraspeshuar, megjithatë, me kalimin e minutave, Ponte u tregua skuadër më e mirë, duke e fituar këtë pjesë 21:15.

Megjithatë, bardhekaltrit kundërpërgjigjen në periudhën e dytë, duke u treguar shumë më të mirë, sidomos në tentimet për tri pikë, ku kishin epërsi deri në dhjetë pikë, derisa kjo pjesë përfundoi 14:28 për mysafirët, kurse skuadrat shkuan në pushim me shifrat 35-43.Perioda e tretë ishte më e barabartë, ku Ponte nuk dorëzohet, duke kërkuar përmbysjen dhe e fiton këtë pjesë 28:24, ndërsa rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 63:67.Në 10 minutat e fundit, Prishtina sërish me tentime të sakta nga tri pikë shkëputet në epërsi, 67:82, vetëm pesë minuta nga fundi.

Prizrenasit me presion arrijnë të shkrijnë epërsinë në 85:89, por nuk arritën të bëjnë më shumë. Kështu tani të dy skuadrat kanë nga dy fitore dhe tri humbje.

Te Ponte Prizreni u dalluan Ty Nichols me 22 pikë e tetë asistime, Josh Martin me 20 pikë e 10 kërcime dhe Urim Zenelaj me 18 pikë e 10 kërcime, derisa te Sigal Prishtina më të mirët ishin Fisnik Rugova me 28 pikë e 10 kërcime, Arian Qallaku me 25 pikë e nëntë asistime dhe Edmond Azemi me 20 pikë.