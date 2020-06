Fshati Demjan i Hasit bëhet me rrugë të asfaltuar

Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, me bashkëpunëtorë, kanë marrë pjesë në përurimin e rrugës në fshatin Demjan, ku u tha se ishte një lagje e izoluar gjatë dimrit.

Gjini tha se kjo rrugë ka qenë ndër më të këqijat në këtë komunë.

“Është një ndër rrugët që ka qenë më e keqja në komunën e Gjakovës, ka qenë një lagje e madhe e izoluar plotësisht në muajt e dimrit e kanë pas zor edhe me dal. Ka qenë premtim i imi në 2017, jemi në 2020 por jam i lumtur që ka ndodhë… e kemi edhe një copë për ta lidhur këtë pjesë të komunës së Gjakovës, është rruga prej lagjes Marosh deri në Dedaj, janë dy komuna që e kanë atë rrugë, Gjakova dhe Prizreni, jemi duke provuar me gjetë zgjidhje në aspektin legal këtë pjesë dhe besoj që e gjithë kjo pjesë po lidhet me infrastrukturën rrugore, jo vetëm me komunën e Gjakovës por edhe me Hasin e Prizrenit”, tha ai.

Ndërkohë, banorët kanë falënderuar përfaqësuesit e komunës për asfaltimin e kësaj rruge, duke thënë se i ka hequr nga izolimi që kishin.