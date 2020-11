Gashi: Prizreni duket sikur ka mbetur pa kryetar

Kujtim Gashi, deputet i Partisë Demokratike, e ka quajtur zhgënjyese situatën në Prizren dhe ka thënë se duket sikur kjo komunë ka mbetur pa kryetar.

“Kemi të bëjmë me skandale të mëdha duke përfshirë dhënien e shumë projekteve jo vetëm me njerëz të afërt me pushtetin por edhe me kryetarin e komunës”, tha ai në Interaktiv të KTV-së.

Gashi, ka thënë se ka “papërgjegjësi totale në qeverisje”.

“Sot, krijohet përshtypja se Prizreni nuk ka kryetar komune. Gjithçka është degraduar në masë të madhe. Askush nuk jep përgjegjësi për asgjë. Ka mbyllje totale. Nuk dihet as kur mbahet një mbledhje. Për 3 vjet radhazi kemi më shumë se nga 5 milionë euro që shkojnë në suficit për shkak të keqmenaxhimit. Janë 15 milionë euro që për 3 vjet i ka humbur kryetari i komunës nga taksat e qytetarëve”, tha Gashi.