Gastronomët e Prizrenit të hënën mbyllin bizneset

Kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës dhe kryetari i Shoqatës se Biznesmeneve dhe Zejtareve në Prizren, i kanë bërë thirrje bizneseve në këtë qytet që të hënë t’i mbyllin bizneset dhe të marrin pjesë në aksionin simbolik që do të zhvillohet para institucioneve qendrore në Prishtinë, të cilave do t’ia dhurojnë një çelës.

Drejtuesit e këtyre organizatave kërkuan nga institucioneve që urgjentisht të hiqen kufizimet e lëvizjes dhe masat tjera, pasi kriza te bizneset po thellohet çdo ditë e më shumë. Derisa theksuan se janë të sëmurë ekonomikisht dhe institucionet nuk po ia japin dorën, thanë se nevojitet një manual i ri, i cili do të duhej të bëhet së bashku me bizneset.

Kryetari i Shoqatës se Biznesmeneve dhe Zejtareve ESNAF, Varis Xhejlani kanë bërë përpjekje që të realizohen dasmat, pasi ndikon në ekonominë e bizneseve në Prizren.

“Aktualisht kur shikojmë në rrugët më të qarkulluara të Prizrenit, mund të shohim njoftimet për lokalet që lëshohen me qere në mes të sezonit të verës dhe besoni se këto njoftime do të fillojnë të rriten edhe nga shtator. Bizneset kanë humbur shpresën e tyre nga sezoni i verës dhe kanë hyrë në idenë se si të sjellin në fund të vitit. Një krizë e madhe ekonomike është duke na pritur, shtrohet pyetja a janë autoritetet e vetëdijshme për këtë apo jo. Qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë hap për këtë çështje deri më tani por tregtarët nuk janë të kënaqur me rrjedhën ekonomike. Gjithashtu, në këtë drejtim kemi dënime nga Administrata Tatimore, kontrollet e inspektimeve. Nga qeveria presim që të ndërmarrin hapa shumë serioze dhe në mënyrë urgjente për ta mbështetur ekonominë“, tha ai.

Ai shtoi se kufizimi i lëvizjes në Prizren, ka eliminuar edhe alternativen e fundit për të ringjallur ekonominë.

“Sektori i gastronomisë nuk është në gjendje të funksionojë, kërkojmë urgjentisht nga autoritetet që të hiqet kufizimi i lëvizjes dhe masat e tjera. Ne mbështesim kërkesat e shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, dhe në qoftë se nuk realizohet vendimi i pritur, dua të theksoj edhe një herë që me datën 27 korrik, e hënë, në ora 12:00, do të realizojmë një aksion simbolik para qeverisë dhe do të mbyllim vendet e punës nga ora 12:00 deri në orën 13:00”, tha ai.

Kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Kllokoqi tha se derisa masat shtrëngoheshin, asnjë lehtësim nuk e ka bërë qeveria për bizneset.

“ Në këtë fazë ku jemi tash, po besoj që më e udhës do të ishte që të na thërrasin si të gastronomisë, si të lëmive tjera ekonomike dhe ta bëjmë një manual të përbashkët dhe një të njëjtën kohë me shikuar si të na krijojnë lehtësira financiare, së bashku me ta. Ne rregullat rregullisht i kemi mësuar në media, e cila ka qenë e gabueshme dhe njëkohësisht e pa pranueshme prej bizneseve. Nuk kemi qen pro as manualit, manuali ka qenë prej fillimit gabimisht“, tha ai.

Ai shtoi se aksionet tona simbolike janë për të treguar sa të organizuar janë, sa numër i madh janë dhe se janë kontribuuesit më të mëdhenjtë të ekonomisë.

“Aksioni jonë lidhet me një çelës të cilin do t’ia dhurojmë qeverisë, asnjëherë me gjuajt, asnjëherë me dëmtuar pronën e shtetit se e kemi ndërtuar vet, por kemi me ia dhuruar. Kur them kemi me ia dhuruar, kemi me ia dhuruar qeverisë, parlamentit edhe komplet shtetit. Nuk kemi probleme me parti politike ose subjekte të ndryshme, kemi problem me komplet garniturën e shtetit. Nuk po na përkrahin, jemi të sëmurë ekonomikisht dhe nuk po na japin dorën”, tha ai, duke shtuar se nuk e ndiejnë më veten të obliguar t’i përgjigjen ATK-së dhe shtetit, pasi nuk kanë përkrahje.

Kllokoqi në fund tha se ky është aksioni i parë simbolik por nuk do të jetë i fundit, nëse nuk përfillen kërkesat e tyre.