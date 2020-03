Habit partneri turk i Gentës: Jam zyrtarisht kosovar (FOTO LAJM)

Këngëtarja e njohur Genta Ismajli prej kohësh ka bërë publike lidhjen me biznesmenin turk Hysen Usta. Dyshja po jetojnë një histori të bukur dashurie dhe së shpejti do e kurorëzojnë dhe me martesë.

Genta dhe partneri publikojnë vazhdimisht në rrjete sociale foto pranë njëri-tjetrit dhe madje kanë hapur një llogari të përbashkët në Instagram.

Usta ka publikuar së fundmi një foto pranë këngëtares, ku shihen pranë flamurit shqiptar dhe shkruan: “Tashmë jam zyrtarisht kosovar”. Ai ka krijuar një lidhje shumë të fortë me Kosovën dhe e ka vizituar disa herë.