Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi deklaroi sot se do të tërhiqet nga jeta politike.

“Unë nuk do jem kandidat për president në zgjedhjet e ardhshme”, tha Thaçi në Syri TV.

Pas disa muajsh nuk do mendoj se do rikandidohem për president. Do kem një jetë tjetër. Është e mjaftueshme pas dy dekadash me përgjegjësi politike”.

“Unë largohem në rrethana kur vendi është në drejtimin e duhur”.