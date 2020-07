Haskuka inspekton punimet në fshatin Gjonaj të Hasit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, së bashku me drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Osman Krasniqi, sot kanë inspektuar punimet që po i realizojnë për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në rajonin e Hasit, përkatësisht në fshatin Gjonaj, transmeton PrizrenPress.

“Në kuadër të projektit për ndërtimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Gjonaj, kemi bërë shtrimin e rrugës me kubëza për rreth 3,000 metër katrorë, si dhe shtrimin e rrugës me asfalt për rreth 11,900 metër katrorë. Drejtoria e Shërbimeve Publike ka bërë shtrimin me kubëza edhe të një shtegu në gjatësi prej 420 metra dhe sipërfaqe rreth 900 metra katrorë, i cili ka mundësuar një rrugëtim të sigurt të fëmijëve të këtij fshati deri tek shkolla e tyre”, thotë Haskuka.

Sipas tij, në fshatin Gjonaj po ashtu janë kryer rreth 85% të punimeve për ndërtimin e ujësjellësit, nëpërmjet të cilit problemi shumëvjeçar për furnizim me ujë të pijshëm në këtë rajon do të gjejë zgjidhje.

“Përveç këtyre, në këtë fshat së shpejti do të kemi edhe Qendrën e re të Mjekësisë Familjare, që do ta zëvendësojë objektin e vjetër të ndërtuar në vitet e 80-ta. Ky objekt do të ketë një hapësirë moderne prej rreth 500 metër katrorë, i cili do t’i përballojë kërkesat e të gjithë banorëve të kësaj ane për kontrolle mjekësore”, thotë Haskuka./PrizrenPress.com