Haskuka: Mendoj se deri në fund të mandatit do t’i realizoj 90 % të premtimeve

Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka pranuar se mandati i tij në krye ka qenë me shumë sfida, por ai thotë se deri në fund të mandatit në krye të Prizrenit do t’i realizojë 90 për qind të premtimeve që i dha gjatë fushatës elektorale.

“Me siguri shumë sfida. Kam paramenduar se janë probleme të ndryshme të theksuara në komunë. Por vetëm si kryetar mund të shohësh edhe problemet nga brenda edhe aspektin burokratik të punës në Kosovë. Ka shumë pengesa për të bërë punë të mirë, ka shumë probleme që duhet të zgjidhen në bashkëpunim me institucione të ndryshme shtetërore. Shumë gjëra kanë ndryshuar për tri vjet, disa jemi përtej zotimeve, e disa nuk kemi arritur pasi ndoshta kemi qenë naiv paraprakisht kur i kemi dhënë disa premtime. Kemi menduar se gjërat mund të ndryshojnë lehtë, që është problem. Në atë aspekt, si kryetar i komunës nëse e bëjë një vlerësim për këto tre vjet, i shikoj premtimet e dhëna dhe sa do t’i arrijë deri në fund të mandatit. Mendoj diku 90 për qind të premtimeve do t’i arrijë t’i plotësojë. Normal janë edhe pritjet që dalin nga kërkesat e qytetarëve gjatë mandatit e kështu me radhë. Gjithmonë duhet pasur parasysh se me të vërtetë disa gjëra duken si në librat e Kafkës, si Procesi”, tha Haskuka për DESKUN në KTV.