Haskuka për Euronews Albania: Po kryejmë testime individualisht

Shtatë komuna të Kosovës nga e premtja do të jenë në zonë të kuqe, që sipas masave anti-COVID i shndërrojnë ato në gjysmë-karantinë ku vendoset edhe orë policore.

Këto janë Prishtina, Podujeva, Gjakova, Gjilani, Ferizaj, Fushë Kosova, Obiliqi dhe Shtimja.

Në një lidhje të drejtpërdrejtë për Euronews Albania, Mytaher Haskuka, kryetari i komunës së Prizrenit tha se ky vendim i qeverisë mund të ishte marrë më herët dhe të ishte i mirëmenduar.

“Në tre-katër muajt e fundit kanë qenë shumë vendime të paplanifikuara që në një farë aspekti kanë dëmtuar ekonominë por në të njëjtën kohë nuk kanë pasur ndikim pozitiv në uljen e numrit të rasteve,” – u shpreh Haskuka teksa sqaroi se ky vendim në krahasim me vendimet e mëparshme është më i përpunuar.

Sipas tij ndarja e komunave dhe rrezikshmërisë së tyre nuk është ende shumë e qartë. Sipas statistikave të Mytaher Haskukës, Prizreni do të duhet të ishte një komunë me rrezikshmëri të ulët ndërkohë që konsiderohet me rrezikshmëri të mesme.

Kryetari i komunës së Prizrenit sqaroi se nëse vendimet e qeverisë do të merreshin pas konsultimit me kryetarët e komunave që janë më afër qytetarëve dhe bizneseve atëherë dhe rezultatet do të ishin më efektive.

“Jemi duke marrë masa edhe individuale si komunë që të mundohemi të kontrollojmë. Ne në shëndetin primar të komunës tonë prej më shumë se një muaji jemi duke bërë teste serelogjike ku po mundohemi të identifikojmë persona me COVID-19,” – përfundoi z. Haskuka.