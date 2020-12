Haxhi Avdyli luftë në tri fronte, mbron Vjosën, sulmon LDK’në e PDK’në

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haxhi Avdyli ka hedhur kritika ndaj partisë në të cilën bën pjesë vet ai si dhe ndaj PDK-së.

Ai ka thënë se as PDK-ja nuk është ka dëshiron më që të arrij marrëveshje me LDK-në qoftë edhe për çështjen e presidentit, shkruan Gazeta Express.

“Sot qenkan mbushë portalet me analiza të anonimusave të PDK-së që po ua mbajnë hallin e bartjes së votuesve të LDK-së, dhe do dështakëve kronik të LDK-së që po vajtojnë pse posti Presidentit spo mund tu delegohet PDK-së e pse as PDK spo ju begenisë më për me ju ardh në Qeveri. Skeni më sekrete, po ju lexohen letrat në dorë. PLANi u juaj u dekonspirua kaherë”, ka shkruar ai. /Gazeta Express/