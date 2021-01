Intervistë e rrallë e Ronaldos

Inter-Juventus, parë nga këndvështrimi i “Fenomenit”. Ronaldo, në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, foli për ndeshjen e nesërme në “San Siro”, mes kujtimeve të kohës së tij si zikaltër dhe një përshtypjeje për protagonistët e sotëm.

Ronaldo, sot në mbrëmje luhet Inter-Juventus…

E di, por le të bëjmë një marrëveshje: ne do të flasim për të nëse nuk merremi me historinë e penalltisë së Ceccarini, të cilën nuk mund ta duroj më”. E di, por le të bëjmë një marrëveshje: ne do të flasim për të nëse nuk merremi me historinë e penalltisë së Ceccarini, të cilën nuk mund ta duroj më”.

Mirë, gjithçka është thënë tashmë për të, apo jo?

Saktësisht. Dhe nëse ka ende probleme me VAR në Itali, si në Spanjë, kjo do të thotë që lidhet me polemikat e gjykimit, çka nuk do të ndryshojë kurrë

në të vërtetë. Unë e vendos zemrën time në paqe, siç nuk mund ta bëja atëherë.

Një tjetër gjë nuk ka ndryshuar në krahasim me kohën tuaj: Inter-Juve llogaritet për titullin…

Me më shumë se gjysmë kampionati për t’u luajtur? Jo, është e vlefshme vetëm për vetëvlerësimin e skuadrave, për të kuptuar sesa të gatshëm jeni për të luftuar në atë nivel. Nëse, nga ana tjetër, do të thuash që vetëm këto dy skuadra do të luajnë për titull, atëherë në rregull, por Milanin ku do ta vendosim…

Na thuaj ti…

Ky sezon është shumë i veçantë: një kampionat me një surprizë të bukur. Dhe Milani po më befason: futboll sulmues, lojtarë të shpejtë, cilësorë. Pastaj, Ibrahimovic: ai gjithmonë ka thënë se më konsideron idhull. E konsideroj ndoshta një rast unik, një shembull që është i mirë për futbollin. Edhe sikur të mos kisha pasur të gjitha dëmtimet që kam pasur, kurrë nuk do të kisha arritur moshën 40 vjeç në fushë dhe në majë, si ai. Asnjëherë.

A peshon më shumë Ronaldo për Juven apo Lukaku për Interin?

Në total, Lukaku me siguri. Ai lëviz edhe pemët… Kur ke një lojtar të tillë, e ke të vështirë të mos mbështetesh tek ai. Sidomos te dikush si Lukaku. Nëse ai pothuajse shënon një gol në çdo ndeshje, është mirë për t’u mbështetur. Thjesht mos prisni që të qëndisë me topin në këmbë.

Rreth Lautaro Martinez…

Më pëlqen, sepse nuk ka frikë nga asgjë. Nëse ti shpërqendrohesh për një moment, ai nuk të fal. Ka një lehtësi në futboll, që jo shumë e kanë atë. Ai e ndjen golin: një sulmues i pastër, me sytë e finalizuesit.

Pse nuk e ka kuptuar ende Interi se çfarë mund t’i japë Eriksen?

Sepse edhe nëse keni cilësi, nuk është e lehtë të përshtatesh menjëherë kur ndryshon kampionatin. Edhe më pak nëse nuk je një pikë fikse e ekipit tënd, por duhet të provosh se mund të jesh i tillë.

A e kritikoni edhe ju Conten?

Jo. Dikush në Milano e bëri, duke gjykuar nga disa mesazhe që më vijnë herë pas here. Unë e di se një juventin nuk pranohet lehtë tek Interi, por ndonjëherë ka nevoja që është më e vështirë të shihen nga jashtë. Fati i trajnerëve lidhet me profesionalizmin dhe Conte nuk bën përjashtim. Pirlo gjithashtu mori stolin e Juventusit pa përvojë, apo jo?

Po flisnim për Eriksen?

Ndoshta edhe ai mund të jepte diçka më shumë. Dhe ndoshta mund të japë më shumë përpara mbrojtjes; nuk duket si një ide e keqe ta provosh atje. Sidoqoftë, fjalët e Pirlos janë të vlefshme në këtë rast: nëse trajneri dhe lojtari besojnë vërtet, nuk duhet të nguteni shumë, para se të thoni nëse është në rregull apo jo.

Por, a nuk është koha që Interi të fitojë titullin tani?

Unë nuk jam duke thënë se do ta fitojë atë, as se duhet ta bëjë medoemos; por që ka gjithçka për ta fituar titullin.

Roli i Conte…

Një trajner që i mban ekipet e tij në ritëm nga fillimi deri në fund. Një ekip që kishte identitet të saktë edhe vjet. Në fund të sezonit të kaluar, e tregoi veten në “Europa League”, kundër Bayer Leverkusen dhe mbi të gjitha Shakhtar. Unë isha vërtet i impresionuar nga soliditeti dhe cilësia e lojës.

Përforcimi më i goditur?

Hakimi, një lojtar i jashtëzakonshëm, të cilin Reali gaboi që e humbi. Herë pas here mendoj: Ronie, imagjinoni ju dhe Hakimi… Një nga blerjet më të mira të Interit në dhjetë vitet e fundit. Dhe kush e di se kur do të jetë në gjendje të afrojë një tjetër si ky…

Tani që kam një ekip futbolli, e kuptoj se sa faktorë të jashtëm mund të ndikojnë në çdo projekt. Covid-19 po na vret, gjithçka që ishte e vërtetë një vit më parë, sot për një klub futbolli do të rishikohet. Dhe në çdo rast, të kesh lojtarë të tillë nuk është domosdoshmërisht shenjë e dobësisë, por ndoshta e përgjegjësisë.

Një gjë mungon, Kupat e Evropës…

Për mënyrën se si punon Conte, fakti i mos luajtjes në Evropë do të jetë një avantazh. Nuk ka një lojtar ose një trajner që është i lumtur të mos e bëjë këtë, por Championsi të merr energji, veçanërisht psikologjike. Në mars-prill nuk do të habitem nëse Interi do të grumbullojë disa pikë më shumë sesa të tjerët, që do të kenë angazhime të dyfishta.

Pra, në përmbledhje: për kë po vini bast për titullin?

Unë jam i njëanshëm, por si jo tifoz do të thosha që Juve është e forte. Ama, Interi mund të besojë te titulli këtë vit. Dhe ndoshta do ta festojmë titullin me një ndeshje të bukur miqësore me Valladolidin tim, nëse Covid na lejon.