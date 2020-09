Ish-rreshteri policor dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen në Suharekë

Ish-pjesëtari i Policisë së Kosovës, Shefki Spahiu, është shpallur fajtor nga Gjykata në Prizren për vrasjen e të riut Jetmir Aliaj në Suharekë.

Ai u dënua me burgim të përjetshëm nga trupi gjykues

Shefki Spahiu, qe? deri dite?n kritike mbante grade?n e rreshterit ne? Policine? e Kosove?s, u gjykua pe?r vepre?n penale vrasje e re?nde?.

Sipas aktakuze?s, pasi qe? Shefki Spahiu qe?ndroi ne? kazino, papritur duke shfryte?zuar besimin dhe sinqeritetin e Jetmir Aliajt, ne? me?nyre? dinake e kishte nxjerre? arme?n-pistolete?n e marke?s “Glock” qe? ishte arma zyrtare, dhe te? cile?n e kishte te? gatshme pe?r shkrepje dhe nga nje? distance? 1 mete?r kishte shte?ne? nje? here? ne? pjese?n ballore te? koke?s, duke shkaktuar vdekjen e viktime?s.

Kurse pe?r vepre?n penale manipulim me prova qysh ne? fillim te? gjykimit i akuzuari Spahiu kishte pranuar faje?sine?.

Ne? nje? seance? te? gjate? me? date?n 30 korrik i akuzuari Shefki Spahiu pe?r here? te? pare? e?shte? deklaruar pe?r ngjarjen e ndodhur me? shume? se 1 vit me? pare?.

I nje?jti duke folur pe?r momentin kritik kishte the?ne? se i ndjeri Jetmir Aliaj e kishte she?rbyer me kafe, por sipas tij pas fjalosjes me te? ndjerin: “Kam humbur kontrollin dhe vete?dijen, isha i nervozuar dhe ndodhi vrasja, ajo qe? e pame? ne? video”, kishte deklaruar i akuzuari Shefki Spahiu.

Mes lote?sh e shume? emocion, kishte de?shmuar edhe Halil Aliaj, babai i te? ndjerit.

“Jemi se?mure? nga dhimbja e madhe qe? kemi”, kishte treguar ai duke arsyetuar lote?t qe? s’po i ndaleshin.