Ka humbur një djalë nga Guriqi i Malishevës

Ka humbur një person nga fshati Guriq i Komunës së Malishevës, raporton PrizrenPress.

Siç bëhet e ditur nga Policia e Kosovës, ai ka shkuar të mërkurën në punë dhe më nuk është kthyer në shtëpi.

“Fsh. Guriq, Malishevë 26.08.2020-16:00. Ankuesi mashkull kosovar me datën 27.08.2020 ka njoftuar se djalli i tij me datën 26.08.2020 kishte shkuar në punë në Fushë Kosovë dhe më nuk ishte kthyer në shtëpi dhe nuk dihet vendndodhja e tij. Sipas ankuesit viktima është me terapi mjekësore për shkak të depresionit. Në konsultim me prokurorin është iniciuar lënda e rastit e cila vazhdon të hetohet”, thuhet në raport 24 orësh të PK-së./PrizrenPress.com/