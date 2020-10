Kim Kardashian ka dhuruar 1 milion dollar ndihmë për Armeninë

Motrat Kardashian po mbledhin fonde për të ndihmuar Armeninë dhe popullsinë armene të Nagorni Karabakut, për të cilin prej javësh kanë shpërthyer përplasje të armatosura.

Me këtë qëllim, motrat e famshme kanë shfrytëzuar rrjetin e Instagramit ku folën për mbledhjen e fondeve në ndihmë të banorëve të gjendur në mesin e një konflikti të ashpër luftarak. Këtë e bënë përmes organizatës joqeveritare Fondi Armen.

Ndihmat konsistojnë në ushqime, pajisje mjekësore dhe veshmbathje. Ndërkohë vetë Kimi bëri njoftimin se ajo do të dhuronte 1 milion dollarë kësaj organizate, e cila po merret me menaxhimin dhe koordinimin e situatës. Ylli i reality show-t është me origjinë armene nga i ati. Por ndonëse ajo është e famshme sot në mbarë botën, për shkak të çështjeve kulturore dhe të traditës, në Armeni shihet në një dritë jo shumë pozitive, ndërkohë që armenët krenohen shumë me këngëtarin e famshëm francez me origjinë prej andej, Charles Aznavour.