Klopp zbulon trajnimet speciale para ndeshjes së sezonit ndaj Man United

Liverpool kanë kohë të përgatiten nëntë ditë për njërën nga sfidat më kryesore në luftën për titull të Premierligës.

Menaxheri i Liverpool, Jurgen Klopp, ka zbuluar se do të përdorë një metodë trajnimi ndryshe në seancat e tij stërvitore për t’u përgatitur sa më mirë.Aston Villa, me një skuadër të mbushur me lojtarë të rinj arriti që të shënoi gol dhe madje të barazoi pjesën e parë 1-1 ndaj Liverpoolit.

Megjithatë, The Reds në fund arritën të fitonin me rezultat bindës 4-1, duke ia bërë me dije Ole Gunnar Solskjaer se janë të gatshëm për derbi.Klopp u shpreh se ka shumë lojtarë pa ritëm duke thënë: “”Kështu që ne do të bëjmë shumë situata me lojtarë duke u përballur mes vete 11 kundër 11 [në stërvitje] sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme për futbollistët”, tha ai pas ndeshjes ndaj Luanëve./Lajmi.net/