Ku do të shkojnë paratë e kursyera nga zvogëlimi i rrogave të Qeverisë

Duke folur për Ligjin për Pagat, nënkryetarja e Kuvendit, Arbërie Nagavci tha se ai ligj do të shqyrtohet me shumë kujdes.

“Ne duhet të presim se cili do të jetë vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Në cilindo rast, do të ketë palë të kënaqura dhe të pakënaqura. Ai Ligj kaloi në Kuvend në mënyrën që s’do duhej kaluar”, tha ajo.

Nagavci tha se vendimi për zvogëlimin e pagave të kabinetit qeveritar hyn në fuqi menjëherë, ashtu siç ka hyrë vendimi i qeverisë Haradinaj për rritjen e pagave, pra me vetëm një vendim qeveritar.

Sipas saj, Buxheti i vendit do të kursejë deri në 20 milionë euro me zvogëlimin e pagave dhe kursimet që do t’i bëjnë nga shpenzimet e luksit. Nagavci thotë se këto mjete do të shkojnë në sektorë të rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve.

“Do të kursejmë rreth 15 milionë euro të Buxhetit, qoftë nga zvogëlimi i kabinetit, nga më shumë se përgjysmimi i të emëruarave politikë dhe nga zvogëlimi i pagave. Nëse këtu e shtojmë edhe kursimin që do të bëhet në vazhdimësi nga shpenzimet e luksit, besoj se do të jenë mbi 20 milionë euro që do të kursehen nga Buxheti, dhe këto mjete do të shkojnë për sektorët që janë të rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve”, potencoi Nagavci në KTV.