161 nxënës marrin diplomat DSD 1 të lëshuara nga Ministria e Kulturës së Gjermanisë

Ne? prani te? zyrtare?ve te? Ambasade?s Gjermane ne? Kosove?, nxe?ne?sve, me?simdhe?ne?sve dhe te? ftuarve tjere?, dje ne? „Loyola- Gymnasium“ ne? Prizren, e?shte? be?re? shpe?rndarja e diplomave te? gjuhe?s gjermane- DSD 1. Jane? gjithsej 79 nxe?ne?s qe? more?n certifikate?n A2, nde?rsa 82 tjere? more?n diploma pe?r nivelin B1 te? njohjes se? gjuhe?s gjermane. Ne? fillim te? ceremonise?, drejtori i ALG „Loyola Gymnasium“, dr. Axel Bödefeld, tha se kjo diplome? nuk i afte?son nxe?ne?sit vete?m pe?r studime ne? vendet gjermanofole?se, por e?shte? afte?sim edhe pe?r tregun kosovar te? pune?s.

Zonja Stege, atashe pe?r kulture? e Ambasade?s Gjermane ne? Kosove?, u shpreh e impresionuar pe?r nje? sukses te? tille?, ku ne? nje? shkolle? te? vetme, nje? nume?r kaq i madh nxe?ne?sish marrin diploma te? nivelit A2 e B1.

Prof. Martin Häusler, pe?rgjegje?s i ZfA-se? (Zentralstelle für das Auslandsschulewesen- Zyre?s Qendrore pe?r shkollat jashte? shtetit) dhe me?simdhe?ne?s i gjermanishtes ne? „Loyola- Gymnasium“, i fale?nderoi me?simdhe?ne?sit pe?r pune?n e palodhshme qe? e kane? be?re? gjate? ke?tij rruge?timi dhe i uroi nxe?ne?sit, te? cile?t kane? treguar njohuri dhe arritje te? larta ne? gjuhe?n gjermane. „Uroj t´i arrini caqet, dhe t`ju realizohen shpresat dhe e?ndrrat me marrjen e ke?saj diplome”, -tha z. Häusler.