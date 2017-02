9- vjetori i Pavarësisë, do të shënohet me shumë aktivitete në Prizren

Festa e Pavarësisë së Kosovës, të premten do të shënohet me aktivitete të ndryshme në Prizren.

Zëdhënësi i Komunës, Ymer Berisha, tha se aktivitetet, do të fillojnë me datën 16 shkurt, kurse përfundojnë me 17 Shkurt.

“ Me datën 17 Shkurt do të organizohet Koncerti i Pavarësisë, në të cilin marrin pjesë këngëtarë dhe grupe muzikore nga komuna e Prizrenit”.

Përveç Koncertit të Pavarësisë dhe atij të SHKA “ Agimi”, në kuadër të shënimit të Ditës së Pavarësisë do të ketë gara sportive si dhe disa aktivitete kulturore, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve lokale do të marrin pjesë për homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, si dhe do të mbahet një Akademi Solemne e Kuvendit të Prizrenit/TV Prizreni/