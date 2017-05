Ag Apolloni: Më eliminuan nga konkursi, pasi u pozicionova pro viktimës, kundër xhelates

Teatri Kombëtar i Tiranës ka publikuar dhjetë veprat fituese për konkursin “Netët e leximit të dramës shqipe 3”, në Tiranë , por ky rezultat duket ti ketë lënë shije të hidhur shkrimtarit kosovar Ag Apollonit, i cili ka shprehë arsyet se pse ai është eliminuar nga kjo garë, shkruan KultPlus.

Ai adresimin kryesor e ka te drejtori i Teatrit Kombëtar të Tiranës, Hervin Çuli , duke kujtuar se vetë Ag Apolloni kishte pasë një reagim për vrasjen e poetit Genc Leka, ku sipas medieve shqiptare, Diana Çuli kishte kontribuar në vrasjen e tij, e në këtë rast, pikërisht vepra e Diana Çulit është në mesin e dhjetë veprave fituese të kësaj gare. Më poshtë mundtë lexoni të plotë reagimin e Ag Apolonit.

Diana Çuli, denoncimi i së cilës kontribuoi në vrasjen e poetit Genc Leka, paska vendosur ta rrëfejë mëkatin e saj në skenën e Teatrit Kombëtar të Tiranës. Rrëfimi i saj do të jetë i sinqertë, sepse do të mundësohet nga djali i xhaxhait të saj, Hervin Çuli. Shfaqja në konkurs titullohej “Mëkati im” (“Mea Culpa”), ndërsa tani, pas disa akuzave që iu përsëritën kohëve të fundit si shkaktare e vrasjes së Genc Lekës, ia paska ndërruar titullin dhe e paska bërë “Ditët e Tiranës”.

Post Scriptum:

Drejtori i Teatrit Kombëtar të Tiranës shpalli veten fitues, bashkë me vajzën e xhaxhait, Diana Çulin. Çudi si nuk reagon askush në Shqipëri për këtë farë çapaçuli!

Në konkurs jam eliminuar unë, pasi u pozicionova pro viktimës, kundër xhelates. Ndihem me fat që ky Çuli s’pati mundësi të më eliminojë fizikisht, siç pati mundësi ajo Çuli tjetër ndaj poetit të lartpërmendur.

Këtë çapaçulin e ka vendosur drejtor ministrja Mirela Kumbaro. E njëjta do të duhej ta anulonte konkursin dhe ta shkarkonte drejtorin! Nëse jo për gjë tjetër, së paku për konflikt interesi./KultPlus.com