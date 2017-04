Artisti Ahmet Ö?üt me ligjëratë në Kino Lumbardhi

Kino Lumbardhi të hënën më 17 prill do të mirëpresë artistin bashkëkohor Ahmet Ö?üt. Kështu ai para të pranishmëve do të flasë për rolin e angazhimeve afatgjatë në praktikën e tij: The Silent University (vazhdon), The School of Urgency (i mbyllur) dhe The Day After Debt (një strategji afatgjate kundër-financiare për lirim nga borxhi studentor), Intern VIP Lounge (2013-2016) dhe Unconditional Basic Income Lounge (2017), përcjell KultPlus.

I lindur në vitin 1981 në Diyarbakir, Ö?üt është një artist që jeton dhe punon mes Berlinit dhe Amsterdamit. Ai është iniciator i The Silent University, e cila është një platformë autonome e këmbimit të dijes e udhëhequr nga refugjatët dhe azilkërkuesit. Të realizuara në mediume të ndryshme, ekspozitat personale të Ö?üt në institucione rreth botës përfshijnë Galerie Wedding (Berlin); ALT Art Space (Istanbul) (2016); Forward!, Van Abbemuseum, Eindhoven (2015); Happy Together: Collaborators Collaborating, Chisenhale Gallery, London (2015); Apparatuses of Subversion, Horst-Janssen-Museum, Oldenburg (2014); Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë (2013); Künstlerhaus Stuttgart (2012); SALT Beyoglu, Istanbul (2011); Programi MATRIX te Muzeu i Artit në UC Berkeley (2010); Künstlerhaus Bremen (2009); dhe Kunsthalle Basel (2008).

Ai po ashtu ka marrë pjesë në shumë ekspozita grupore duke përfshirë the British Art Show 8 (2015-2017); Museum On/OFF, Centre Pompidou, Paris, FR (2016), Bienalen e 13-të të Lyon-it (2015); Bienalja e 8-të e Skulpturës në Shenzhen Sculpture (2014); Bienalen e Pestë të Performancës se Artit Pamor, New York (2013); Bienalja e 7-të e Liverpoolit (2012); Bienalja e 12-të e Stambollit (2011); Trickster Makes This World, Nam June Paik Art Center (2010); Trienalja e New Museum , New York (2009); dhe Bienalen e 5-të të Artit Bashkëkohor në Berlin (2008).

Ö?üt i ka përfunduar disa programe të rezidencave artistike duke përfshirë programe në Fondacionin Delfina dhe Tate Modern (2012); IASPIS, Suedi(2011); dhe Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2007–2008). Ai ka ligjëruar në Institutin Holandez të Artit, Holandë (2012); Akademinë Finlandeze të Arteve të Bukura, Finlandë (2011– ); dhe Universitetin Teknik Yildiz, Turqi (2004–2006), ndër tjera.