Atdhetarët e lirisë u lanë në harresë

Vehbi Fluku, i biri i Xhemil Flukut, tregon për “Kosova Sot” se derisa ishte gjallë në Beograd babai i tij në gjykim atij i ishte kërkuar që të merrte flamurin jugosllav dhe do të lirohej, por ai u mbështoll me flamurin kombëtar dhe u dënua me 20 vjet burg

Fluku dhe të tjerët u dënuan me dhjetëra vjet burg

Njëra ndër figurat e ndritura të qytetit të Prizrenit ishte edhe Xhemil Fluku. Mirëpo, ai dhe tërë gjenerata e tij u flijuan për të ardhur deri në ditët tona. I biri i tij Vehbi Fluku flet me dhembje për atë gjeneratë atdhetarësh derisa në vitet 1949-1953 në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare u dënuan me qindra vite burgim edhe shumë veprimtarë të tjerë në grupe dhe veç e veç, si: Ramiz Osmani, Shefki Osmani, Nuhi dhe Musli Osmani, Zylfi Musliu, pastaj Hamdi Gashi, Ramadan Rexha,Raif Halimi-Cërnica,Xhemil Fluku, Mark Gashi, Ramë Sejdia, Rexhep Dajkoci, Bajram Alija, Rexhep Presheva, Ali Aliu – Presheva, Adem Elshani, Fazli Bega, Kadri Halimi (etnolog), Qamil Luzha, Rexhep Balidemaj (ushtarak nga Martinaj i Gusisë), Mulla Zekë Berdynaj, Omer Qerkezi, Rexhep Rifati, Brahim Gashi, Haxhi Sylejmani, Bajram Zuka, Xhemë Lah Gashi… e qindra të tjerë dhe për të ndriçuar veprimtarinë e tyre kombëtare kërkohet një studim i veçantë. Faza e parë, e organizimeve politikekombëtare ilegale përfshin periudhën nga fundviti 1944 e deri më vitin 1950, dhe përkufizohet kryesisht me veprimtarinë e Lëvizjes Nacional-Demokratike Shqiptare(LNDSH).

Të burgosurit formuan Komitetin Kombëtar

Drejtues të LNDSH-së ishin intelektualët patriotë: Halim Spahija, prof.Ymer Berisha, Tahir Deda, Marije Shllaku, Gjon Serreçi, Ibrahim Fehmiu. Faza e dytë përfshin kohën në mes viteve 1950-1958, dhe në popull, kjo periudhë deri në vitin 1966 quhej “Koha e Rankoviqit”. Kjo organizatë “treshe” gjeti më pastaj përkrahje te të burgosurit e tjerë politikë dhe në qershor të vitit 1947 u shndërrua në Komitet prej nëntë anëtarësh, ku ishin: Rrustem Statovci, Destan lsmajli, Ramadan Rexha, Raif Halimi, Fahri Hasani, Ismet Boletini, Hilmi Ejupi, Ramadan Agushi dhe Xhemil Fluku. Komiteti mori këtë vendim:Organizata për mbrojtjen e njëri-tjetrit, e formuar me 20 mars 1946, shndërrohet në Komitet. Komiteti do të ketë më shumë anë- tarë. Anëtarët e Komitetit do të kenë resorët dhe detyrat e caktuara. Anëtarët e Komitetit me betim do të marrin si obligim detyrat paraprake të bërthamës nga organizata e mëparshme. Në përbërje të komitetit për funksionimin e tij janë zgjedhur këta persona:Rrustem Statofci, kryetar,Destan Ismajli, nënkryetar, Ramadan Rexha, sekretar i përgjithshëm Xhemil Fluku, përgjegjës për shëndetësi dhe çështje sociale.

Jeta e vështirë e internimit

Vehbi Fluku tregon për “Kosova Sot” se derisa ishte gjallë në Beograd gjatë gjykimit të tij në Beograd gjykatësit e Beogradit i kishin vënë atij tre flamuj dhe pasi ai mbrohej në heshtje i kishin thënë: “Cilin flamur e do ti, nëse e afron flamurin jugosllav shkon në shtëpi, nëse e afron flamurin turk të dërgojmë si pashë në Stamboll, por shkoi e mori flamurin shqiptar dhe u mbështoll me atë. Gjykatësit nuk diskutuan asgjë dhe e dënuan me 20 vjet burg të rëndë. Ai ka vuajtur 15 vjet burg të rëndë në Sremska Mitrovicës. I biri i Xhemil Flukut, Vehbiu evokon sot jetën e vështirë të internimit. Por, ajo që brengos më së shumti është Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë që i lanë në tisin e harresës. Ai pohon se kishte një mori luftëtarësh, të cilët e trasuan rrugën për lirinë e Kosovës. Ai thotë se nga të gjithë liderët politikë të pasluftë vetëm Ramush Haradinaj ishte në një vizitë ku iu dhuroi një flamur. “Unë befasohem se si asnjëra qeveri nuk i kujton atë bura që kaq shumë kanë bërë për Kosovën, së paku të ndajë një mirënjohje e ajo ua lehtëson zemrat e i bën të ndihen krenar ato familje”, pohon për “Kosova Sot”, Vehbi Fluku. Ai thotë se tash i gëzohen kësaj lirie, por shton se për këtë liri janë flijuar gjenerata të tëra.” Shpresoj se së fundi kur jemi në prag të 10-Vjetorit të shpalljes së Pavarësisë , Qeveria s’do të harrojë të përkujtojë së paku me një mirënjohje ato familje e pse jo edhe familjen time”, është shprehur ai.

(Kosova Sot)