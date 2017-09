Baxhaku për arsimin në Prizren, premton tabela të mençura në shkolla

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Hatim Baxhaku, ka thënë se program i tij për Shëndetësinë dhe Arsimin në këtë komunë, është më u duhuri për prizrenasit.

Baxhaku në Magazina Lokale ka thënë se gjatë mandatit të tij do të sigurojë shërbimin shëndetësor shtëpiak ndërsa në arsim ka thënë se primare për të do të jetë depotilitizimi i stafit në këtë lëmi, transmeton Klan Kosova.

”Komuna është përgjegjëse për shëndetin primar. E shëndeti primar duhet të mbulojë 80 % të kërkesave të qytetarëve”.

”Neve mendojmë që nuk kemi kohë dhe s’kemi nevojë për rritjen e QKMF-ve por duhet të sigurojmë rritjen e stafit dhe sigurimin e tyre që të jenë në punë gjatë festave e gjatë vikendeve”.

”Do të siguroja sigurimin shëndetësor shtëpiak. Nuk ka problem me rrjetin, ka mjaft QKMF në Prizren”.

”Puna e parë që do të bëjmë në arsim është depotilitizimi i arsimit. Po flas për Prizrenin. Është rritja e bashkëpunimit në mes këshillit të arsimtarëve, me prindërit etj”.

”Do të angazhojmë maksimum sigurinë në shkollë. Do të ketë sigurim fizik, ose do paguajë komuna ose policia e lagjes. Stazhi i praktikanëve do të paguajë komuna pavarësisht se ku do e kryejnë në shkollë private apo publike po flasim për shkollimin e lartë”.

Tutje Baxhaku ka thënë se në të gjitha shkollat e Prizrenti do të kenë pajisje sic janë tabelat e mençura të cilat sipas tij zëvendësojnë ato të deritanishmet me shkumës.