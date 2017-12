Ali Podrimja dhe vargjet e tij plotë jetë.

Koha është të duhemi

të kesh besim në mua kur të them: Trime,

të kem besim në ty kur më thua: Trim.

Por kokën time kryeneçe shumë kurthe ngrite,

shumë e pushkët mbushi babai yt, fisi yt,

një mijë e një të zeza kurdise ku do ma zije pritën.

E nën kulm banonim,

nga frëngjia me dritë më peshove,

me ditë lexoja Shekspirin në hijen e Kullës,

se mos do të takoj te kroi i shpresave.

Ma ruaj syrin, dashuria ime,

ma ruaj shpinën nga dielli, nga acari!

Kam frikë se ma therin syrin cubat e territ,

kam frikë se më vrasin pas shpine të pabesët.

Dashuria ime, ma zgjat dorën ta kapërcejmë këtë

ujë të madh,

i huaj s’jam as vij nga tokë e vdekshme.

Në fund të livadhit të kositur a po sheh:

ai kali i bardhë është yni e tash përgjithmonë.

Më shikon drejt në sy, lëri zënkat, fjalët, sharjet,

Unë do të të sjell Lulen nga zemra e Bjeshkës,

do ta ndez llambën në Kullë,

do ta hedh farën në tokën e re.

Kur te desha, çoja dashuri me një grua të marrë,

e mëhalla jehonte nga shpifjet.

Na iku jeta, trime, s’mend