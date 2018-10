Shirat bijnë

Poezi nga Rexhep Hoxha

Diell mos pafsha me sy

n’luajsha me ty,

Kosovë,

tokë trëndafilash,

ti lindja ime dhe varri,

ti dorë martine,

shqipe me krahë zjarri,

ti besë e përjetësuar,

që vdes vetëm atëherë

kur dielli

për herë të fundit perëndon,

kur jeta shkon,

s’ka njerëz,

kur s’ka stinë,

s’ka lule,

s’ka pranverë./KultPlus.com