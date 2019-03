DKA-ja e Prizrenit kërkon përgjegjësi nga drejtorët e shkollave për zëvendësimin e orëve të humbura

Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prizrenit ka bërë të ditur se do të insistojë në zbatimin e vendimit të ministrit të Arsimit për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve, shkruan sot “Koha Ditore”.

Për këtë arsye edhe do të kërkojë nga drejtorët e shkollave që të jenë në nivel të përgjegjësive që kanë dhe të ushtrojnë mandatin ligjor. Sipas kësaj drejtorie, të shtunën, procesi edukativo-mësimor është zhvilluar në 20 shkolla të Komunës së Prizrenit, derisa në 2/3 e shkollave nuk është realizuar kompensimi i orëve.

“Në zbatim të Vendimit të ministrit të Arsimit të datës 26.02.2019 për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve, me datën 23 mars 2019, procesi edukativo-mësimor është zhvilluar në 20 shkolla të Komunës së Prizrenit, ndërsa shkollat tjera nuk e kanë zbatuar vendimin”, ka thënë drejtori i Arsimit, Skender Susuri.

Me këtë rast nga drejtorët e shkollave është kërkuar që t’i dërgojnë dëshmitë lidhur me mbajtjen e takimeve me mësimdhënësit rreth çështjes së kompensimit të orëve.