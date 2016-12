Doli nga shtypi libri më i ri i poetit Enver Sulaj

“Zjarrmia e stinës” është libri më i ri i poetit Enver Sulaj. Rdaktori Petrit Palushi, vlerëson se autori në këtë libër krijon një atmosferë të këndshme poetike.

“Shpalimi poetik përmes një rrëfimi të shtruar dhe plot figuracion, i jep lexuesit më së pari pandjeshmërinë e vetë njeriut, ftohjen e tij të skajme”, vlerëson Palushi.

“Një jetë njerëzore me mungesa, që vjen e zbehet vazhdimisht nga jodashuria ose nga dashuria e përciptë. Të ngjan se jeta ecën nëpër shtjella dridhërimash, lëkundjesh e moskuptimesh”.

“Tek lexon poezitë e librit “Zjarrmia e stinës”, vëmendja pikëzohet më së shumti tek metaforat, herë të buta e të brishta, e herë të ashpra të veshura krejtekrejt me idhëtinë e përditshme të jetës. Kumti poetik shpërfaqet me plot ndjesi dhe lexuesit i vjen sërishmi dëshira me u rikthye prap tek leximi i poezive”,vlerëson Palushi.

“Zjarrmia e stinës” është libri i dytë i poetit Enver Sulaj.

Ai në vitin 1997 në edicioni e SHB “Rilindja” ka botuar librin me poezi “Nyjë në ujë”.

Përveç krijimtarisë letrare, Sulaj merret edhe me gazetari. Ka punuar si korrespondent nga Prizreni për medie të ndryshme, të shkruara dhe elektronike dhe ka realizuar disa dokumentarë televizivë.

Që nga viti 1994 është angazhuar në procesin edukativo- arsimor. Ka punuar si mësimdhënës i gjuhës shqipe dhe i letërsisë në gjimnazin “Gjon Buzuku” dhe në shkollën e mesme ekonomike “Ymer Prizreni” në Prizren. Aktualisht punon si mësimdhënës në “Loyola- Gymnasium” në Prizren./PrizrenPress.com/