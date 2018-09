Poezi nga Nezir Kraki.

Dy herë du me jetu,

Se t’ parën herë s’ dita me dasht,

S’ dita as lotin me e vlerësu.

Dy herë du me jetu,

Se një jetë s’ më mjafton dot,

As sytë e saj me i lexu.

Dy herë du me jetu,

Me i shly gabimet që s’ falen,

e zhgënjim mos me prodhu.

Dy herë du me jetu,

Me i pa prindtë n’ rini,

Që bashkë me u gzu e me u idhnu.

Dy herë du me jetu,

Mos më ik më kurrë nga shpia,

Familjen me karrierë mos me e ndrru.

Dy herë du me jetu,

Se jeta e parë po shkon siç duhet,

Të dytën e dua ashtu siç du./ KultPlus.com