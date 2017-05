Festivali ‘Prizren Comic Con 2017’ thërret artistët

Për të 14-tën herë me radhë në Kosovë do të organizohet Festivali Ndërkombëtar i Stripit, Karikaturës dhe Satirës ‘Prizren Comic Con 2017’.

Edhe sivjet është hapur konkursi për këtë festival, ku të drejtë konkurrimi kanë të gjithë autorët nga e mbarë bota. Tema e festivalit sivjet është “Historia e legjendave kosovare” si dhe “Barazia Gjinore”, ndërkaq konkursi është i hapur deri më 15 korrik. Një temë e tillë veç sa e bën festivalin më shqiptar se asnjëherë dhe i jep një frymë shqipe ngjarjes që në Prizren sjellë ajkën e stripit e karikaturës, shkruan KultPlus.

Në anën tjetër, proklamimi i barazisë gjinore me anë të stripit, karikaturës e satirës tregon për një nivel tjetër të festivalit, për të ndërgjegjësuar edhe artistët drejt kauzës që shpesh has në debat.

Festivali do të mbahet përgjatë datave 27 deri më 31 korrik në Prizren ndërsa për vlerësimin e punimeve juria do të mblidhet me 17 shtator.