Filharmonia e Kosovës mbyll sezonin te Lumbardhi në Prizren

Filharmonia e Kosovës do të mbajë koncertin përmbyllës të sezonit koncertal 2017/2018 “Nga Bota (e Vjetër) e Re” të premten në orën 20:00 te Lumbardhi në Prizren.

Në këtë koncert orkestra e Filharmonisë së Kosovës do të performojë me pjesë nga “Gioachino Rossini (Uvertura “Ëilliam Tell”- Finale ), Rexho Mulliqi (Simfonia Nr. 1 – Allego), Fahri Beqiri (Poema dramatike “Skënderbeu”), Kreshnik Alickaj (Simfonia Nr. 2 – Koha e 3-të), Modest Mussorgsky (Nata në malin e zhveshur), Antonín Dvorak (Simfonia Nr. 9 në e – mol, “Nga bota e re”) me dirigjentët Baki Jashari dhe Hajrullah Syla.

Biletat shiten te Lumbardhi me çmim prej 2 euro, transmeton Klan Kosova.