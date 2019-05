Gashi e Haskuka / Memorandum për bashkëpunim

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, do të nënshkruajë nesër memorandumin e bashkëpunimit me kryetarin e Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka.

Ai, po ashtu do të marrë pjesë edhe në disa aktivitete të tjera kulturore.

Njoftimi

Nesër (31.05.2019), ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, do të vizitojë Komunën e Prizrenit me ç’rast mes Ministrisë dhe Komunës do të nënshkruhen edhe memorandume bashkëpunimi.

Agjenda:

• 10:00 Vizitë në Komunë dhe nënshkrimi i Memorandumeve

• 10:30 Vizitë Stadiumit të Prizrenit

• 11:00 Vizitë Pishinës Olimpike

• 13:00 Përurimi i Shtëpisë së Katarina Josipi në Zym.