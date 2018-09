Gashi në Obiliq: Shtëpia e Kulturës përfundon këtë vit, vitin e ardhshëm do ta ndërtojmë kampin stërvitor

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka vizituar sot komunën e Obiliqit. Ministri fillimisht është pritur nga kryetari i Komunës, Xhafer Gashi, i cili e ka shoqëruar për vizitë në Shtëpinë e Kulturës në Obiliq dhe në stadiumin “Agron Rama”.

Gjatë kësaj vizite, në prononcimin për media, ministri Gashi fillimisht shprehu kënaqësinë për takimin në Komunën e Obiliqit. Ai tha se ky është takimi i katërt në muajt e fundit me qëllim të koordinimit të aktiviteteve sa i përket investimeve.

“Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është duke investuar në ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në Obiliq, një projekt rreth 750 mijë euro dhe besoj që jemi te faza e fundit e këtij projekti. Sot jam edhe për ta vizituar kryetarin por edhe për të parë nga afër punimet që po zhvillohen në atë objekt”, tha ministri Gashi.

Ministri Gashi, po ashtu, foli edhe rreth projektit të tri fushave ndihmëse, që është njëri prej projekteve kapitale që e financon UEFA.

“Është një projekt i përbashkët trepalësh mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunës së Obiliqit dhe Federatës së Futbollit të Kosovës. Punimet do t’i menaxhojë Federata kurse financimin do ta bëjë UEFA. Ministria dhe kryetari kanë qenë jashtëzakonisht të përkushtuar që në afat rekord të sigurojmë edhe hapësirën edhe parcelën dhe në të njëjtën kohë të mundësojmë këtë investim që do të jetë njëri prej investimeve më të mëdha në Komunën e Obiliqit në infrastrukturën sportive dhe natyrisht ky projekt është në kuadër të ngritjes së cilësisë, avancimit të infrastrukturës sportive në Republikën e Kosovës”, theksoi ministri Gashi.

Ai, po ashtu, falënderoi dhe përgëzoi kryetarin Gashi për përkushtimin e tij për ndarjen e hapësirave të lokacionit për ndërtimin e tri fushave ndihmëse.

Ministri Gashi, duke i uruar qytetarët e komunës së Obiliqit për objektin e Shtëpisë së Kulturës por edhe për tri fushat ndihmëse, shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar edhe për projektet tjera duke theksuar se “Ministria e Kulturës do të jetë e interesuar por në të njëjtën kohë e gatshme për realizimin e të gjitha kërkesave të qytetarëve të komunës së Obiliqit, që kanë të bëjnë me kulturën, rininë dhe sportin”.

Ndërkaq, kryetari Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi, falënderoi ministrin Gashi për vizitën e tij. Për projektin e objektit të Shtëpisë së Kulturës ai tha se “kemi filluar një projekt madhor dhe shumë të domosdoshme për qytetarët e Obiliqit”. Kryetari Gashi po ashtu foli edhe rreth stadiumit duke falënderuar ministrin për angazhimin e tij. Ai tha: “këto janë takime të rregullta ku ne konsultohemi bashkë për bashkëpunim”.

Gjatë vizitës në stadiumin “Agron Rama”, prezent ishte edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Ai tha se “falënderimi i takon kryetarit të Komunës dhe asamblistëve të Obiliqit të cilët kanë vendos të japin këtë pronë në shërbim të kampit nacional të futbollit që do të bëhet në koordinim me UEFA-n dhe FIFA-n”. Kryetari Ademi, po ashtu, falënderoi edhe ministrin Gashi për angazhimin e tij në krijimin e kushteve për të investuar në infrastrukturën sportive në vend.

