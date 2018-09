Hasan Prishtina: Nderin tem si njeri e si shqiptar e çmoj e nuk e le të përlyhet me llumin e shpifjeve

Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar në Shqipëri, Dorian Koci ka publikuar sot një citat të rrallë të Hasan Prishtinës, shkruan KultPlus.

Këto fjalë, Hasan Prishtina i kishte thënë për “Ora e Shqipnisë”, nr.7 që ishte botuar në Vjenë më 22 maj 1928.

Po sjellim të plotë fjalimin:

“Akuza, shpifje, kërcenime, rreziqe nuk më kanë frikësue kurrë deri më sot, e kundërshtarët e mij le të janë të sigurtë se nuk do të më friksojnë as mbas sodit (…). Nderin tem si njeri e si shqiptar e çmoj, e tham me krenari, nuk e le të përlyhet me llumin e shpifjeve. Mua n’idenë t’eme patriotike nuk ka muejtë as nuk do të muej me më shtrue as ari i të tanë botës, por as mënia e të tanë anmiqve. Ka me më shtrue vetëm vdekja”

Hasan Pishtina (*1873 në Vushtrri – 13.08.1933 në Selanik)

“Ora e Shqipnisë”, nr. 7, Vjenë, 22.V.1928

Per fat te keq vetem vdekja e pabese e ndali…