Jam vertikale

Sylvia Plath

Po më mirë të isha horizontale.

Une nuk jam pemë me rrënjë në dhe

që dashuri thith, e minerale, prej tokës amë

e që çdo mars rrezëllinë në shpërthime fletësh.

As nuk jam bukuria e një valleje në lulishte,

që vjel psheretima me ngjyrat mahnitëse,

e paditur për petalet që shpejt zhvishen.

Ballë meje, pema është e pavdekshme

e një kompozitë s’është më e lartë, por më magjepse…

…e unë dua jetëgjatësinë e pemës e guximin e tjetrës.

Sonte, nën dritën aq të vockël të yjeve,

pemët e lulet i shpërhapin aromat e freskëta.

Mes tyre eci e s’më vëne re.

Nganjëherë, them se u ngjaj me shumë kur fle:

mendimet zbehen atëherë.

Është më e natyrshme për mua të jem shtrirë,

se çelim një bisede qielli .

E do të jem e dobishme kur të bie më në fund:

Pemët do të mund të më prekin e lulet

do të kenë kohë për mua më shumë.

© Shqipëroi: Aida Dizdari