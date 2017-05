Jehonat e Kurt Cobainit

Njëzet e tre vjet më parë, drejtuesi i Nirvana Kurt Cobain, tronditi botën me vetëvrasjen e tij. Është dokumentuar mirë se Kurt luftoi me presionet e famës dhe pritshmëritë që lindën prej faktit që ai u quajt si “zëri i një gjenerate”, por shumë kundërshtojnë faktin që ai ishte pikërisht kjo. Nëpërmjet kitarës, këngëve të tij, personazhit publik që ishte, e madje edhe vdekjes së papritur, ai ndryshoi rrjedhën e kulturës popullore.

Po si ndryshoi bota që kur Kurt Cobaini tronditi skenat muzikore dhe fjetinat e konvikteve, me tingujt e tij të spikatur dhe emocionet e rralla? Një vështrim se si ikona e muzikës vazhdon të lërë shenjë edhe një brez më vonë:

MUZIKA

Nirvana, sigurisht, popullarizoi tingujt e muzikës së Seattle të njohur si “grunge”, duke hapur derën që rroku alternativ të mbërrinte tek audienca më të mëdha. Mënyra shumë personale e të shkruajturit të këngëve nga Kurt hapi rrugën për më shumë lexim të brendësisë së vetvetes në muzikë, dhe ka ndikuar artistët në një sërë zhanresh, që nga grupi i metalit alternativ Linkin Park, tek “pop rockers” si Fall Out Boy, e deri tek këngëtarë hip hop-i, si MC Lil Uayne, të cilët të gjithë kanë pranuar se Kurt Cobain ka qenë një influencë e fortë tek ta.

Shpirti “Indie”

I rritur si një punk, Kurti kurrë nuk u përshtat me makinacionet e industrisë muzikore; Ai madje u shfaq edhe në kopertinën e Rolling Stone veshur me një t-shirt që lexonte “Revistat e Korporatave gjithësesi ta shpifin”. Megjithatë, në të njëjtin vit kur ai vdiq, Aerosmith paralajmëruan një ndryshim epokal, duke prezantuar këngën e parë të shkarkueshme në internet. Rritja e mëvonshme e sistemeve të ndarjes së këngëve online, siguroi një vitrinë për bandat e të gjitha llojeve, duke e transformuar në fund modelin e biznesit të industrisë dhe duke ulur ndikimin e stacioneve radiofonike tradicionale, si edhe MTV dhe Rolling Stone. Kurt padyshim do të kishte shijuar lirinë për të nxjerrë këngë sipas tekave të tij, si dhe mundësitë që iu ofruan grupeve më pak të njohura që ai shpesh promovonte.

Progresivizmi

Këngëtarët e rrokut shpesh herë kanë bërë edhe aktivistin, dhe qëndrimi i Kurt Cobainit për çështjet shoqërore manifestohej nëpërmjet thirrjeve të tij për barazi. Qëndrimi i tij përmblidhet më së miri në shënimet që shoqëruan albumin e tij “Insecticide”: “Nëse ndonjëri prej jush në një farë mënyre urren homoseksualët, njerëzit me ngjyrë të ndryshme ose gratë, ju lutemi të na bënivetëm një nder: Zhdukuni dhe na lini rehat”. Kjo shtrirje e progresivizmit fitoi vrull gjatë viteve 1990, dhe shpërthimi i internetit dhe mediave sociale ofruan forume shtesë për individë me mendime të njëjta. Natyrisht, ajo hapi derën edhe për reagimin kundër “korrektësisë politike” që shfaqet dukshëm në betejat kulturore të sotme.

Moda

Ashtu si me muzikën, tendencat e modës vijnë dhe shkojnë vetë, por Kurt la shenjën e tij të pashlyeshme në industri. Së bashku me këmishat standarde me kuadrata dhe xhinset e grisura që lidhen me lëvizjen “grunge”, këngëtari i rrokut shpesh herë prezantoi një sërë idesh të tjera, si disa bluza njëra mbi tjetrën, si dhe syze me përmasa të mëdha. Për të mos përmendur veshjet e rastit. Një vështrim në autostradë apo në vitrinat e dyqaneve, mjafton për të kuptuar se kujtesat e Kurt Cobain mbeten gjallë në botën e modës.

Mish dhe gjak

Fansat mund të kujtojnë se Kurt ishte gjithashtu një baba. Tashmë, 24 vjeç, Frances Bean Cobain është pothuajse aq e madhe sa babai i saj i famshëm kur i dha fund jetës, dhe ka filluar të gdhendë identitetin e saj si një artiste pamore, këngëtare dhe modele. Ajo përqafoi trashëgiminë e Kurtir, duke ndihmuar në prodhimin e dokumentarit të vitit 2015 “Kurt Cobain: To Heck and Back”. Megjithatë ajo gjithashtu pretendon se nuk është një fanse e Nirvana, duke demonstruar kështu se, së bashku me pamjen, ajo ka marrë nga babai edhe pavarësinë. / “bio” – Bota.al