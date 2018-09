Poezi e shkruar nga Donjeta Elshani.

Kam dijtë me keshë me loçkë t`shpirtit,

Kam pritë pranvera t`hershme me lulue,

e flladitë shpirtin me ujë t`kroneve t`dynjes,

Kam knue kangë, e kam lujtë lojna me verën,

tuj përqesh shpirta t`frikshëm,

e tuj harrnue panla t`moçme.

Kam nga dathë, e jam qortue,

Po lumninë hiq kerkush s`ma ka nalë,

As n`shi,

e aq ma pak n`borë..

Jem lagë tuj e vizatue n`tokë nji copë dilli n’tokë,

e kem recitue vargje për me na lanë me lujt,

E na çka ka thanë qiellit e kem mirëpritë,

Me gëzim, lojë e t`keshme,..

tuj recitue vargje tjera, n`lojna t`tjera,

Dikah, dikun veç n`do ankthe ka pasë perbindsha,

Tjerat janë kanë dashni e dritë..