Kitaristi Drilon Çoçaj, hap edicionin e parë të Guitar Sound Festival

Sivjet nis rrugëtimin e parë Guitar Sound Festival në Tiranë, shkruan KultPlus. Ky festival i cili për qëllim ka përmasimin e instrumentit të kitarës në Shqipëri do të zhvillohet përgjatë tri ditëve duke nis nga 16 shkurti e deri më 18 shkurt.

Kësisoj hapja e Guitar Sound Festival në Tiranë, i është besuar kitaristit kosovar Drilon Çoçajt. Një gjë të tillë e ka bërë publike për KultPlus, vetë kitaristi Çoçaj, i cili tregoi se përveç koncertit do të mbajë edhe një masterklas në këtë festival.

“Më 16 shkurt do të hap festivalin tre ditor në Tiranë me një koncert solistik. Jam i nderuar që do të hap unë këtë festival i cili organizohet nga kitaristi shqiptar Deniz Bizhga”, u shpreh Çoçaj për KultPlus.

Përveq Drilon Çoçajt, në këtë festival do të interpretojnë edhe dy kitarist të tjerë siç janë Vendim Thaqi dhe Jon Gjylaci.

Festivali përpos koncerteve të kitarës që do të ketë, përgjatë këtyre tri ditëve do ta shfaqë edhe nga një film dokumentar si dhe do të mbahen disa master klase nga interpretuesit e këtij festivali.