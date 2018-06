Klubi Letrar ‘Luigj Gurakuqi’ në Sharr, ka shpall konkurs letrar për poezi.

Punimet do të lexohen në manifestimin letraro-kulturor ‘Sofra e Ymer Prizrenit’, i cili do të mbahet me 23 qershor në Zgatar.

Të drejt pjesëmarrje kanë të gjithë të interesuarit nga mbarë gjeografia poetike shqiptare.