Kosova ka shënuar hapa konkret në fushën e të Drejtës së Autorit

Në Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale, në Kosovë u organizua Konferenca “Të Drejtat Pronësore Intelektuale”, në këtë konferencë të bashkë organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, morën pjesë Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Leonora Morina, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala, Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës Bahri Berisha.

Konferenca për Pronësinë Intelektuale është e fokusuar në sistemin e pronësisë intelektuale në Kosovë, konkretisht në të arriturat e institucioneve gjatë vitit kalendarik dhe sfidat.

Zëvendësministrja Morina në fjalën e saj të rastit në hapjen e kësaj konference u shpreh: “Motoja e këtij viti ndërlidhet me sportin, me rëndësinë që ka kreativiteti dhe novacionin, përkatësisht e drejta autorit dhe pronësia industriale për sportin. Krijuesit me kreativitetin e tyre kanë mundësuar që sporti të jetë afër publikut e në kohë reale, ndërsa novatorët me shpikjet e tyre kanë lehtësuar sportin, duke u mundësuar sportistëve veshje e mjete novative për të arritur rezultate kulmore në sport, krijuesit dhe novatorët meritojnë mbrojtje dhe kompensime”.

Më tej, zëvendësministrja tha se “vendi ynë, ka shumë sportistë të nivelit botëror e të olimpiadës, kemi shembullin e olimpistës tonë të artë Majlinda Kelmendi, e cila e morri medaljen e artë në Olimpiadë, por ne duhet ti nxisim të rinjtë që edhe më shumë të merren me kreativitet e novacion, që të arrijmë të artën si shoqëri në shkencë e teknologji në novacion e kreativitet, për ketë arsyeje duhet të sigurojmë që të drejtat pronësore intelektuale mbrohen e respektohen”.

Po ashtu, Morina tha se “ Kosova ka vazhduar të marrë hapa në fushën e të drejtës së autorit, po ashtu, kemi vazhduar në krijimin e politikave të reja, në fund të vitit që lamë pas kemi miratuar Rregulloren e re për Kompensimet e veçanta për të siguruar kështu kompensime shtesë për autorët e krijuesit tanë, së fundi kemi hartuar Strategjinë për Forcimin e Sistemit të Drejtave të Autorit 2019-2023, strategjia do të ndikoj fuqishëm në vetëdijesimin dhe edukimin e shoqërisë për rëndësinë e të drejtës së autorit dhe në zbatimin e këtyre të drejtave në vendin tonë”.

“Gjithashtu, këtë vit do të hartohet koncept dokumenti për legjislacionin e të drejtës së autorit për harmonizimin e mëtejmë të legjislacionit tonë me legjislacionin e BE-së, falënderoj Task Forcën kundër Piraterisë, Zyrën për të Drejtat e Autorit për koordinimin, dhe posaçërisht Inspektoratin e Tregut, Policinë e Kosovës dhe Doganën për veprimet e ndërmarra kundër piraterisë dhe falsifikimit gjatë vitit 2018, duke kërkuar dhe inkurajuar që veprimet të vazhdojnë dhe mbrojtja e të drejtave pronësore intelektuale në vendin tonë të fuqizohet”, shtoi me tutje Morina.

Ndërkaq, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala tha se “Dua te ritheksoj para jush përkrahjen e vazhdueshme karshi sistemit të pronësisë intelektuale forcimi i pronësisë intelektuale është prioritet i ministrisë që e drejtoj” .