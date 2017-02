Kullat shekullore të Vërmicës, po i ha koha

Vërmica dikur njihet për kullat në lagjet Fanaj, Pulaj, Çovanaj dhe Xhoxhaj, por profesor Bujar Pulaj, përfaqësues i fshatit, tregon se kullat tashmë kanë mbetur shkretë dhe pa mbikëqyrje institucionale. Aktualisht, në fshat jetojnë rreth 600 banorë në 70 familje. Vërmica shtrihet në jugperëndim të Prizrenit. Atje hasen disa motive të skalitura në gur, si: motivet nga kulti i Diellit, kulti konik i gjarprit, dhe motive të tjera. Këto flasin për besimet e banorëve në kohë të lashta. Disa prej këtyre motiveve janë trashëguar deri në ditët moderne dhe mund t’i gjejmë edhe në kullat e banorëve. Të skalitura në gurët këndorë, apo siç u thonë në popull, mbi qoshnikë, këto motive i gjejmë sot në kullën e Sherif Kadriajt, ndërtuar në mëhallën e Kadriajve, e që i takon shek. XIX. Kjo kullë sot është e braktisur, ashtu sikurse edhe disa kulla të tjera të këtij fshati,shkruan gazeta Kosova Sot.

Zhvendosja e banorëve pas përmbytjes së vitit 1980

Vërmica është një fshat i begatë, por fshati ka njohur disa përmbytje në të kaluarën. Bujar Pulaj i tregon se në vitin 1980, për shkak të mbylljes së grykës së lumit Drini i Bardhë, u përmbytën të gjitha tokat pjellore të këtij fshati dhe mbi 80 për qind e këtij fshati u degdisën në fshatra dhe hapësira të ndryshme që atëbotë ishin prona shtetërore. Profesori Xhevat Xhoxhaj shprehet se ky vend llogaritet se është i banuar që nga koha e neolitit, dhe i përkiste krahinës së Dardanisë. “Në shekujt I-IV ishte stacion në rrugën Lissus -Naissus. Nga koha antike e vonë dhe mesjeta janë rrënojat e një bazilike paleokristiane dhe të një varreze mesjetare (shek.IX-XIII) pranë saj. Lënda antropologjike dëshmon se varreza u përkiste banorëve të tipave antropologjikë adriatikë dhe varianteve të tyre adriatike- mesdhetare, karakteristike për popullsinë arbërore”, tregon profesori Xhevat Xhoxhaj.

Kurse profesori Bujar Pulaj, drejtor shkolle, pohon se sipas strukturës morfologjike-urbanistike, fshati Vërmicë, në kuptimin më të gjerë, bën pjesë në tipin e shpërndarë të vendbanimeve. Atë e sajojnë dhjetë mëhallë apo lagje. Sipas tij, meqë strukturimin e gjerë urbanistik të vendbanimit e sajojnë mëhallët, ai duhet përkufizuar si vendbanim i tipit të mëhallëve. “Mëhallët e këtij fshati karakterizohen nga një zhvillim spontan dhe një strukturë krejtësisht e çrregullt, por në harmoni me tiparet relievore të truallit. Grupimet e shtëpive sipas mëhallëve, me prejardhje të përbashkët familjare, shquhen për dendësi jo të njëjtë, herë- herë shumë të dendur, siç është rasti me mëhallën e Koçinajve”, rrëfen Pulaj. Rrjedha e një përroi, e cila kalon nëpër një luginë të thellë, Vërmicën e ndan në dy pjesë. Në pjesën jugperëndimore të saj janë të ngulitura këto mëhallë: mëhalla e Fanajve, mëhalla e Xhoxhajve, mëhalla e Koçinajve, mëhalla e Çovanajve dhe mëhalla e Kadriajve. Ndërkaq, në anën verilindore të fshatit, shtrihen mëhallët e tjera, si ajo e Pulajve, pastaj, mëhalla e Rakajve, mëhalla e Kolukajve, mëhalla e Sulajve dhe mëhalla e Gjahajve.

Ashpërsia e pushtetit ishte shumë e madhe

Banorët rrëfejnë se në të kaluarën jeta në fshat ishte e rëndë, për shkak të varfërisë së madhe dhe shtypjes nga regjimi komunist jugosllav. Riza Xhoxhaj, ish i dënuar politik, shprehet se ashpërsia e pushtetit mbi banorët e fshatit ishte e madhe, kjo për shkak të afërsisë me kufirin me Shqipërinë. Riza Xhoxhaj, tani 95- vjeçar rrëfen se pushteti aq shumë i shtrëngonte familjet atdhetare, saqë u ndalonte edhe të shkonin në mal të tyre të marrin dru. Xhoxhaj e kishte kryer burgun në Goli Otok, në njërin ndër burgjet më famëkeqe të asaj kohe. Pleqtë e këtij tregojnë se edhe pas Luftës së Dytë Botërore kur kishin shkuar ushtarë në Serbi, atje trajtoheshin shumë keq, për faktin se kishin dëgjuar për Lumën që kishte luftuar kundër ushtrisë serbe. Sipas banorëve, dhuna serbe ishte intensifikuar gjatë viteve 1990. Naim Fanaj tregon se që nga koha kur ishte student, policia e pati arrestuar dhe ia vranë vëllain tashmë dëshmor i kombit. “Ky fshat që atëherë ishte halë në sy të armikut”, thotë Fanaj.

I rrethuar me majat e larta

Fshati Vërmicë është i ngulitur rrëzë malit Koritnik, dhe shtrihet mbi disa kodra të ngritura, të cilat krijojnë një peizazh të bukur. Pozita e këtillë e fshatit mundëson një pamje të gjerë mbi gjithë arealin në mes maleve të Koritnikut dhe Pashtrikut si dhe mbi liqenin e Vërmicës. Nga çdo cep i këtij fshati, po ashtu, shpërthejnë pamje mahnitëse edhe mbi shpatijet e malit të Koritnikut. Vlen të theksohet se banorët e hershëm ishin shumë të lidhur me Majën e Gjallicës së Lumës (2486 m). Maja e Gjallicës, Maja e Pashtrikut, si dhe Maja e Koritnikut, komunikojnë vizualisht dhe gjenden jo fort larg njëratjetrës. Profesori Xhevat Xhoxhaj shprehet se për këto bjeshkë janë thurur shumë legjenda, siç është ajo për Majën e Pikëllimës. Ndërsa profesori Maksut Rakaj tregon tani se banorët e këtij fshati janë më të pakët, apo afër 600. “Atje ka infrastrukturë të mirë, por ka një kërkesë që kullat të mos harrohen nga pushteti”, shprehet Rakaj.

(Kosova Sot)