Kur dashuria është grackë

Poezi e shkruar nga Xhelaledin Rumi.

Kur në grackë është kapur dashuria,

Atë që syri vështron, nuk është mëkat.

Tashmë ai nuk sheh, më rrezet e tija,

Nga brenda flet, shpirti i ngratë.

Ai tashmë është dehur, me verë,

Që e piu nga dashuria e vërtetë.

Kur ishe e imja, nuk shkoje me të tjerë,

Më premtove, se kështu do të jesh përjetë.

Dashuria ime, nuk ka për t’u zbehur

Dhe kur të jem larg në syrgjyn

Shkëlqimi tradhton, thëngjillin e fshehur

Dashuria tradhton shpirtin tim.

Vezullimi i syrit, kap dashurinë në grackë,

Toka ku shkel bëhet si fron mbreti.

Sa herë që ti do, do të jemi bashkë

Jam skllavi yt, do kthehem nga gurbeti.