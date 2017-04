“Me Furi Një Shi Do Të Bjerë” – Bob Dylan

Oh, ku ke qenë, sykaltëri biri im?

ku ke qenë i dashur i vogli im?

Unë kam ngecur në anën e dymbëdhjetë maleve te mjegullt

Kam ecur dhe jam zvarritur nëper gjashtë autostrada PERDREDHUR!

Unë, përmes shtatë pyjeve te trishtuar, kam shkelur

kam qenë para një duzinë oqeanesh të vdekur

Unë, dhjetë mijë milje brenda gojës së një varreze po rri

Dhe me furi, me furi, me furi, me furi

Me furi Nje shi do te bjere

Oh, çfarë ke parë, sykaltëri biri im?

Cfare ke parë i dashur i vogli im

Unë pashë një foshnje te porsalindur rrethuar nga ujqër të egër

pashë një autostrade diamantesh bosh pa njerëz

Unë pashë një degë të zezë qe pika gjaku vazhdonin t’i pikonin

pashë një dhomë burrash me çekiça ne duar qe gjak kullonin

Unë pashë nje shkallë te bardhë me ujë mbuluar

Pashe dhjetë mijë llafazanë me gjuhë të shkurtuar

Une pashë armë dhe shpata të mprehta në duar fëmijesh të mitur

Dhe me furi, me furi, me furi, me furi

Me furi Një shi do të bjerë

Dhe çfare dëgjove, sykaltri biri im?

Dhe çfare dëgjove, i dashur i vogli im?

Unë dëgjova zhurmën e një bubullimë që ulërinte si paralajmërim

Dëgjova ulërimen e një vale që botën do të çonte në shkatërrim

Unë dëgjova njeqind daullexhinj qe duart iu flakeronin

Dëgjova dhjetëmijë pëshpërima që të tjerët s’i dëgjonin

Unë dëgjova një njeri që lëngonte dhe shumë të tjerë që qeshnin

Dëgjova këngën e poetit që vdiq në mjerim

Dëgjova zërin e një kllouni që bërtiste në rrugicën karshi

Dhe me furi, me furi, me furi, me furi

Me furi Një shi do të bjerë

Oh, kë takove sykaltëri biri im?

Kush të takoi i dashur i vogli im?

Unë takova nje fëmijë te vogël pranë një poni të vdekur

Takova një burrë të bardhë me një qen të zi duke u endur

Unë takova një grua të re që trupi i digjej flakë

Takova një vajze të re, ajo një ylber më dha

Unë takova një burrë të plagosur nga dashuria

një tjetër burrë takova të plagosur nga urrejtja

Dhe me furi, me furi, me furi, me furi

Me furi Një shi do të bjerë

Dhe ç’do të bësh tani, sykaltëri biri im?

Dhe ç’do të besh tani i dashur i vogli im?

Une do të dal përsëri jashtë para se shiu të fillojë të bjerë

Do të hyj ne thellësite e pyllit të zi më të thellë

Ku njerëzit janë të shumtë dhe të gjithë duarbosh

Ku pikat e helmit gjithë ujrat kanë përmbytur

Ku shtëpia në luginë ngjan si një burg i lagësht i ndotur

Dhe fytyra e ekzekutorit gjithmonë rri e fshehur

Ku uria eshte e shëmtuar dhe shpirtrat të përhumbur

Ku e zeza është ngjyra dhe asnjë është numri

Dhe une do ta rrëfej e do ta flas, do ta mendoj e do bërtas

Nga mali do ta pasqyroj që të gjithë shpirtrat të kap

Dhe mbi oqean do të qëndroj derisa të më fundosë

Por unë e di mirë këngën time përpara se ta këndoj

Dhe me furi, me furi, me furi, me furi

Me furi Një shi do të bjerë