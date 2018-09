Ministri i Arsimit jep një lajm të mirë për nxënësit me inteligjencë të lartë

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka dhënë një lajm të mirë për nxënësit me inteligjencë të lartë dhe për prindërit e tyre.

Ai ka bërë të ditur se dikasteri qeveritar që drejton ka ndarë 100 mijë euro për institutin ATOMI.

“Me kërkesën e MAShT, Qeveria e Kosovës ka ndarë 100 mijë euro buxhet për Institutin Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme ATOMI”, ka shkruar Bytyqi në Facebook.

“Ky Institut merret me identifikimin dhe përkrahjen e nxënësve me inteligjencë të lartë, prandaj besoj se përmes realizimit të këtij projekti, do të ndihmohet kjo kategori e fëmijëve, në mënyrë që të vijnë në shprehje talenti dhe shkathtësitë e tyre të jashtëzakonshme”, ka thënë ai.